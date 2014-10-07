Бадминтонистка Улитина стала бронзовым призером болгарского этапа Кубка Европы
11:48, 07 октября 2014Спорт
0
В Софии завершился международный турнир International Challenge (призовой фонд - 15 тысяч долларов), в котором выступали 7 украинских бадминтонистов.
Мария Улитина вошла в четверку сильнейших на турнире в Софии / fbubadminton.org.ua
Успешнее всех выступила Мария Улитина из Днепропетровска, которая заняла 3/4 место, сообщает пресс-служба Федерации бадминтона Украины.
На пути в четвёрку сильнейших она победила трёх соперниц из Франции, Эстонии и Бельгии (все из второй сотни мирового рейтинга), а за выход в финал проиграла Беатрис Корралес (Испания, 24-ая в рейтинге) со счётом 22:20, 13:21, 14:21.
Любопытно, что неделю назад Улитина обыграла испанку на турнире в Праге со счётом 21:18, 21:10.
Успех на турнире в Софии позволит Марии в мировом рейтинге перейти с 77-й строки на 69-ю.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter