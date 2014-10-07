Бадминтонистка Улитина стала бронзовым призером болгарского этапа Кубка Европы

Успешнее всех выступила Мария Улитина из Днепропетровска, которая заняла 3/4 место, сообщает пресс-служба Федерации бадминтона Украины.

На пути в четвёрку сильнейших она победила трёх соперниц из Франции, Эстонии и Бельгии (все из второй сотни мирового рейтинга), а за выход в финал проиграла Беатрис Корралес (Испания, 24-ая в рейтинге) со счётом 22:20, 13:21, 14:21.

Любопытно, что неделю назад Улитина обыграла испанку на турнире в Праге со счётом 21:18, 21:10.

Успех на турнире в Софии позволит Марии в мировом рейтинге перейти с 77-й строки на 69-ю.