Украинцы уже завоевали 112 лицензий на Европейские игры

14:26, 06 октября 2014
Спорт
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Украинские спортсмены уже завоевали 112 лицензий на I Европейские игры Баку-2015.

Українці змагаються за ліцензії на Ігри / baku2015.com

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Лицензии завоеваны в таких видах спорта - плавание (19), вольная борьба (16), гребля на каноэ (15), пляжный футбол (12), греко-римская борьба (8), художественная гимнастика (8), прыжки в воду (8), спортивная гимнастика (6), акробатическая гимнастика (6), спортивная аэробика (6), баскетбол 3х3 (4), прыжки на батуте (4).

Отметим, что на I Европейских играх в 11 видах спорта будут разыграны лицензии на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как сообщал УНИАН, с 12 по 28 июня 2015 года в Баку пройдут первые в истории Европейские игры. Более 6 тысяч атлетов из 49 стран Европы в 20 видах спорта (16 из которых олимпийские и 4 неолимпийским) разыграют 253 комплекта наград.

В Баку-2015 будет представлено 20 видов спорта и 31 дисциплина, а именно: бадминтон, уличный баскетбол "3х3", бокс, борьба (вольная, женская, греко-римская), велоспорт, водные виды спорта (водное поло, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание), волейбол, гребля на байдарках и каноэ, гимнастика (акробатика, аэробика, прыжки на батуте, спортивная гимнастика, художественная гимнастика), дзюдо, каратэ, легкая атлетика, пляжный футбол, пляжный волейбол, настольный теннис, пулевая стрельба, стрельба из лука, триатлон, тхэквондо, фехтование, самбо.

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