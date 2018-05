Украинец Олег Павличенко стал чемпионом мира по гольфу среди любителей

В трех группах «А», «В» и «С» соревновались представители 32 стран мира. Победителем в группе «А» с результатом 73 очка стал Филиппе Монтенегро с Латинской Америки. В группе «В» победу одержал англичанин Ник Лоуренс с результатом 72 очка. И бесспорным Чемпионом мира по гольфу в группе «С» впервые стал украинец Олег Павличенко с результатом 73 очка.

Объединенная команда Центральной и Восточной Европы состояла из трех игроков: представителя Украины, Венгрии и Словакии. По результатам общего командного зачета всемирного Чемпионата с гольфа команда во главе с украинцем Олегом Павличенко заняла 5 место. Также Олег Павличенко победил в самой главной номинации Чемпионата – Drive to the Major, что дает ему право играть на турниреMonday After Event, который состоится сразу же после чемпионата мира среди профессионалов Open Championship в 2015 году. Уникальность Monday After Major состоит в том, что на одном поле в поединке сойдутся любители и профессионалы гольфа, участники Open Championship 2015.

Почетными гостями любительского Чемпионата мира стали именитые профессиональные гольфисты Луис Оостхуйзен (Louis Oosthuizen), победитель The Open Championship 2010, а также один из лучших игроков в истории гольфа Бернхард Лангер (Bernhard Langer), два раза выигравший Masters. В церемонии награждения также приняли участие звезды мирового гольфа Мартин Каймер (Martin Kaymer), победитель 2010 года PGA Championship и U.S. Open 2014, и гольфистка Каролайн Массон (Caroline Masson).

Напомним, что украинская команда, в которую вошли братья Олег и Ростислав Павличенко, заняла первое место в отборочном региональном турнире по гольфу MercedesTrophy Regional Final CEE 2014, который состоялся летом этого года в Праге. А также в отборочном всеукраинском гольф турнире, который проходил в последние выходные мая в Киеве

MercedesTrophy – серия самых престижных во всем мире аматорских гольф турниров, которые проводятся с 1989 года. Ежегодно в Штутгарте проводится финал MercedesTrophy, на котором присутствуют игроки из 25-35 стран. Общее количество участников турниров MercedesTrophy разного уровня по всему миру составляет около 60 тысяч человек. Украина была представлена в финале во второй раз за всю историю проведения турнира. Но Чемпионом мира по гольфу украинец стал впервые за 25 лет существования MercedesTrophy.