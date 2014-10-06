Ведущий игрок сборной Беларуси по футболу получил травму накануне матча с Украиной

13:46, 06 октября 2014
Спорт
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Игрок сильнейшего белорусского клуба БАТЭ (Борисов) и один из лидеров национальной команды Виталий Родионов не сможет сыграть в предстоящих матчах отбора на Евро-2016 против Украины и Словакии.

Виталий Родионов пропустит матч со сборной Украины / eurosport.ru

Об этом сообщает официальный Twitter Ассоциации Белорусская федерация футбола (АБФФ). 

Нападающий получил травму.

"В составе национальной сборной ещё одно изменение. К сожалению, в предстоящих матчах из-за травмы не сыграет Виталий Родионов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, матч между сборными Беларуси и Украины состоится 9 октября на «Борисов-Арене».

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