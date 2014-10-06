Украинка Свитолина выиграла в первом круге теннисного турнира в Осаке

В матче первого раунда харьковчанка, посеянная под 3 номером, за 2 часа 3 минуты обыграла американскую теннисистку Шелби Роджерс, сообщает Теннисный портал Украины.

Матч проходил в трех сетах и окончился со счетом 7:6(2), 4:6, 6:1.

На счету Свитолиной 5 эйсов.

Следующей соперницей украинки станет японка Наоми Осака. Кроме того, на этом турнире Свитолина сыграет еще и в парном разряде - вместе с японской теннисисткой Мисаки Дои.

Отметим, что на этой неделе Свитолина установила новый личный рекорд в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Она поднялась с 33-го на 31-е место в табели о рангах WTA.

В свою очередь, киевлянка Леся Цуренко на этой неделе занимает 95-ю позицию (опустилась на 2 строчки), Марина Заневская - 128-ю (-5), Катерина Козлова - 159 (-1), Юлия Бейгельзимер - 166-ю(+2), а Анастасия Васильева - 173-ю (-9).