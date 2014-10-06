Погиб экс-игрок сборной Украины по футболу Сергей Закарлюка

Об этом сообщает Football.ua.

38-летний бывший игрок "Днепра", ЦСКА, "Шахтера", "Ильичевца", донецкого "Металлурга", "Ворсклы", "Арсенала" и "Полтавы" находился в машине с футболистом ахтырского "Нафтовика" Русланом Левигой. Не доезжая 20-ти км до Полтавы, автомобиль попал в аварию. Закарлюка погиб, Левига выжил, сейчас находится в больнице, где был прооперирован.

Уроженец Никополя Сергей Закарлюка больше всего сезонов в чемпионате Украины провел в киевском ЦСКА и его правопреемнике "Арсенале" (11 в сумме). Также его игру прекрасно помнят в Донецке, где он выступал за "Металлург" и "Шахтер", и мариупольском "Ильичевце", в составе которого он провел свой самый результативный сезон в высшей лиге — 12 голов в 29 матчах. В "Ворскле" и ФК "Полтава" креативный полузащитник завершал карьеру.

Всего в высшем дивизионе Закарлюка сыграл 356 матчей и забил 75 мячей. За сборную Украины он сыграл 9 матчей в период с 2002 по 2004 год.