Луческу обвинил судью в поражении от "Динамо"

В эфире телеканала 2+2 Мирча Михайлович едва ли не впервые говорил по-русски, передает Проспорт.

"Конечно, 70 тысяч зрителей - это фантастика. Они безусловно помогли "Динамо". Но мне было стыдно. Стыдно за то, что происходило на поле. Из-за этого мы проиграли. Было прекрасно видно, что мы играли лучше, даже вдесятером лучше. Мы играли лучше. Я больше ничего говорить не буду, потому что то, что сделал судья... Раньше были претензии от "Динамо"? А что арбитраж? Мы выиграли все последние чемпионаты, потому что мы были лучше всех других", - сказал Луческу.

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Однако Луческу оставил без внимания грубую игру своих подопечных. В конце первого тайма и в середине второго Срна и Адриано заслуживали красные карточки за неспортивное поведение, но арбитр не показал им даже желтые карточки.

К тому же, Луческу традиционно не признал поражение, пусть и не совсем по игре, а начал искать оправдания для своей команды. Это в стиле румынского тренера.