"Динамо" обыграло "Шахтер" в матче Премьер-лиги

В Киеве завершился центральный матч 8-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" принимало донецкий "Шахтер" и выиграло со счетом 1:0.

Судьба матча была решена в середине второго тайма.

Игра в Киеве, как и обычно в противостоянии этих команд, прошла в упорной бескомпромиссной силовой борьбе, где команды не гнушались применять откровенно грубые приемы. В итоге, команды на двоих получили 7 желтых карточек и 1 красную.

В первом тайме преимуществом владел "Шахтер", который регулярно массированными атаками угрожал воротам киевлян. Хозяева поля отбили штурм своих ворот, а после перерыва уже сами нередко угрожали воротам оппонента.

Судьба матча решилась на 71-й минуте, когда после навеса Андрея Ярмоленко с левого фланга Домагой Вида нанес удар головой - вратарь горняков Антон Каниболоцкий отбил мяч руками вверх, но тот опустился на линию и заскочил в ворота перед Адриано, который мог спасти ситуацию, но не сориентировался и не выбил мяч - 1:0.

Ранее сегодня днепропетровский "Днепр" обыграл мариупольский "Ильичевец" - 1:0, а харьковский "Металлист" обыграл запорожский "Металлург" - 2:1.

Таким образм, после 8-ми туров в турнирной таблице лидирует по-прежнему "Днепр" - 22 очка, у "Динамо" - 20, а у "Шахтера" - 18.