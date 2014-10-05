УПЛ, 8-й тур, "Динамо" - "Шахтер": онлайн видео-трансляция

Сегодня в Киеве проходит центральный матч 8-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает донецкий "Шахтер".

В этом матче сошлись 2-я и 3-я команды турнирной таблицы УПЛ.

В нынешнем сезоне компанию ведущих команд страны составляют лишь три клуба - днепропетровский "Днепр", "Шахтер" и "Динамо". И два из них сошлись в очном противостоянии в Киеве.

Соперничество "Динамо" и "Шахтера" стало принципиальным в конце 90-х годов, когда донецкая команда начала реально бороться со столичным коллективом за "золото" национального чемпионата. Правда, в последние годы дончане полностью доминировали на внутренней арене, выиграв три чемпионата Премер-лиги подряд. Впрочем, в нынешнем сезоне у горняков видны явные проблемы в игре и сейчас они занимают 2-е место в таблице. Более того, сегодня они и вовсе могут переместиться на 3-е место.

На данный момент в таблице лидирует "Днепр" - 22 очка, у "Шахтера" - 18, а у "Динамо" - 17. "Днепр" уже провел свою игру 8-го тура, выиграв у мариупольского "Ильичевца" со счетом 1:0. А вот киевляне и дончане проведут игру между собой. Лидера они сместить не смогут, а борьба за вторую строчку в таблице развернется именно здесь и сейчас.

На котировках букмекерских контор шансы обеих команд практически равные. На победу киевлян ставки принимаются с коэффициентом 2,75 к 1, в то время как на победу "Шахтера" - 2,62 к 1, а на ничью - 3,5 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

"Динамо": 23. Рыбка, 2. Данило Силва, 6. Драгович, 24. Вида, 26. Бурда, 4. Велозу, 16. Сидорчук, 90. Беланда, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 22. Кравец.

Запасные: 1. Шовковский, 34. Хачериди, 9. Безус, 17. Рыбалка, 29. Буяльский, 20. Гусев О., 91. Теодорчик.

"Шахтер": 32. Каниболоцкий А., 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 77. Илсиньо, 29. Тейшейра, 20. Коста, 28. Тайсон, 9. Адриано.

Запасные: 30. Пятов, 18. Ордец, 10. Бернард, 17. Фернандо, 11. Марлос, 8. Фред, 21. Гладкий.