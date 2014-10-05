Украинский пловец Сергей Фролов стал победителем этапа Кубка мира

Об этом сообщает Федерация плавания Украины.

Наш спортсмен финишировал первым на дистанции 1500 м вольным стилем. Его результат - 14:38.21.

Украинец опередил практически на восемь секунд венгра Герджели Гурта (14:46.29). Третьим финишировал также венгерский пловец Давид Верразто (14:53.13).

Четвертый этап Кубка мира проходит в Москве 4-5 октября.

Участие в соревнованиях принимают сильнейшие пловцы из 25 стран. Украину представляет команда из 18 пловцов: Дарья Зевина, Сергей Фролов, Дмитрий Оселедец, Ольга Товстоган, Тарас Бойчук, Александр Карпенко, Егор Черный, Александр Васильев, Арина Якуба, Артур Артамонов, Маргарита Смирнова, Сергей Варварук, Виталий Алпатов, Александр Баранец, Андрей Яськов, Андрей Хлопцов, Сергей Шевцов и Марина Колесникова.