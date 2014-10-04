Усик нокаутировал Брюэра в первом титульном бою в карьере

Во Львове завершился вечер боя компании К2 Promotions, где в главном бою украинский олимпийский чемпион Александр Усик завоевал свой первый титул на профессиональном ринге.

В бою за титул Интерконтинентального чемпиона WBO в тяжелом весе украинец одолел Даниэла Брюэра из ЮАР.

Усик изначально был фаворитом данного боя. Так, присутствовавший во Львове почетный чемпион мира Виталий Кличко за несколько минут до начала боя отметил: "Мой прогноз – Усик продолжит свою серию нокаутов, будет пятый нокаут Усика, а в следующем году, думаю, будет бой за звание чемпиона мира. Скажу, что Александр Усик дышит в затылок Владимиру Кличко".

И уже с самого начала боя украинец захватил преимущество. В концовке первого раунда у Усика прошел прямой удар в голову. Впрочем, Брюэр не только выдерживал удары, но и опасно контратаковал.

В дальнейшем украинец наращивал свое превосходство, однако соперник сумел продержаться целых 6 раундов и лишь в самой концовке 7-го, когда у южноафриканца заплыл глаз и он уже не мог сопротивляться, Усик серией ударов отправил его в нокаут.

Таким образом, Усик одержал пятую победу в пяти боях на профессиональном ринге. Более того, все свои победы он одерживал досрочно - нокаутом.