"Черноморец" сыграл вничью с донецким "Металлургом" в матче УПЛ

В Одессе завершилася матч 8-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал донецкий "Металлург" и сыграл вничью - 2:2.

Судьба матча была решена в самой концовке игры.

Одесситы намного уверенне начали матч и уже на 17-й минуте открыли счет. Арбитро назначил пенальти за нарушение правил когда Эдуард Соболь сбил Владимира Аржанава. 11-метровый уверенно реализовал Алексей Гай. Голкипер дончан Александр Бандура угадал угол удара, но не дотянулся до мяча.

Тем не менее, еще до перерыва гости сумели сравнять счет. Гол забил Константинос Макридис. После первого удару Макридиса под мяч лег Опанасенко, но со второй попытки киприот отправил мяч в сетку рикошетом от Павла Кутаса, чем дезориентировал вратаря Евгения Паста. А на 52-й минуте после длинной передачи из глубины поля игрок "Металлурга" Николай Морозюк вошел в штрафную, притормозил и классно пробил в дальний верхний угол - 2:1 в пользу гостей.

Уйти от поражения одесситы сумели в самой концовке. На 87-й минуте после навеса с углового защитники не уследили за Русланом Фоминым, который хлестким ударом поразил ворота - 2:2.

Ранее в 8-м туре донецкий "Олимпик" обыграл львовские "Карпаты" - 1:0, луцкая "Волынь" сыграла вничью с полтавской "Ворсклой" - 2:2, а луганская "Заря" обыграла ужгородскую "Говерлу" - 2:1.

Тур завершится тремя матчами в воскресенье, 5 октября.

Как сообщал УНИАН, центральной игрой тура станет противостояние киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Игра состоится на столичном НСК "Олимпийский" в 19.30. УНИАН проведет онлайн видео-трансляцию матча.