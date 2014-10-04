Украинка Зевина завоевала золото и серебро на этапе Кубка мира по плаванию

Об этом сообщает пресс-служба Федерации плавания Украины.

Наша спортсменка завоевала золото на дистанции 50 м на спине. Ее результат - 26.33. Этот результат стал новым рекордом Украины на данной дистанции. Ранее рекордным считался результат пловчихи Екатерины Зубковой, который она установила шесть лет назад на чемпионате Европы в хорватской Риеке (26.65).

Зевина опередила датчанку Миэ Нильсен, которая завоевала серебро (26.44), а также - мировую рекордсменку и двукратную обладательницу Кубка мира венгерку Катинку Хоссу (26.78).

Позже Зевина также завоевала серебро на дистанции 200 м на спине с результатом 2:02.87. Первой завершила заплыв Катинка Хоссу (2:02.05), третьей - Анастасия Осипенко (2:06.59).

Четвертый этап Кубка мира проходит в Москве 4-5 октября. Участие в соревнованиях принимают сильнейшие пловцы из 25 стран.

Украину представляет команда из 18 пловцов - Дарья Зевина, Сергей Фролов, Дмитрий Оселедец, Ольга Товстоган, Тарас Бойчук, Александр Карпенко, Егор Черный, Александр Васильев, Арина Якуба, Артур Артамонов, Маргарита Смирнова, Сергей Варварук, Виталий Алпатов, Александр Баранец, Андрей Яськов, Андрей Хлопцов, Сергей Шевцов и Марина Колесникова.