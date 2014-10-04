На игре "Динамо" - "Шахтер" ожидается рекорд посещаемости сезона

На матче киевского "Динамо" с донецким «Шахтером», который пройдет в воскресенье на НСК «Олимпийский», ожидается локальный рекорд посещений матчей «Динамо» на своей домашней арене в текущем сезоне.

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

Напомним, что наибольшую зрительскую аудиторию собрал недавний поединок группового этапа Лиги Европы, в котором «бело-синие» уверенно обыграли румынский «Стяуа» - 3:1. Матч посетили 28,280 зрителей.

В чемпионате Украины, пока самый высокий показатель посещаемости был зафиксирован на матче 1-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы», на котором побывали 18,630 болельщиков.

Напомним, что матч "Динамо" - "Шахтер" состоится на НСК "Олимпийский" 5 октября. Начало игры в 19.30.

УНИАН проведет онлайн видео-трансляцию матча.