УПЛ, 8-й тур, "Черноморец" - "Металлург" (Донецк): онлайн видео-трансляция

Сегодня в Одессе проходит матч 8-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает донецкий "Металлург".

В этом матче сошлись команды, находящиеся прямо на экваторе турнирной таблице Премьер-лиги - 7-я и 8-я строчки из 14 коллективов.

В нынешнем сезоне одесситы выбыли из пятерки ведущи команд Украины, равно как и харьковский "Металлист". После чего группа лидеров Премьер-лиги сократилась до трех коллективов. "Черноморец" довольно посредственно выступает в чемпионате Украины, выиграв 2 встречи из 7, при 3 ничьих и 2 поражениях - 9 очков. Кроме того, команда провалила евросезон, выбыв из розыгрыша Лиги Европы уже на стадии квалификационных соревнований.

В свою очередь, "Металлург" как и ранее является крепким середняком украинского футбола, занимая 8-е место в таблице. У дончан на 1 очко меньше, нежели у одесситов. В 7 матчах "Металлург" одержал 2 победы, 2 раза сыграл вничью и 3 раза проиграл - 8 баллов.

На котировках букмекерских контор фаворитами игры являются хозяева поля. На победу "Черноморца" ставки принимаются с коэффициентом 2,05 к 1, на ничью - 3,5 к 1, на победу "Металлурга" - 3,9 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

"Черноморец": 44. Паст, 11. Бобко, 77. Кутас, 24. Гречишкин, 10. Гай, 8. Ковальчук К., 17. Аржанов, 32. Сиваков, 39. Опанасенко, 42. Зубейко, 19. Фомин.

Запасные: 13. Мартыщук, 25. Мартыненко, 33. Слинкин, 52. Тейку, 94. Данченко О., 26. Шиндер, 27. Балашов.

"Металлург" Д: 12. Бандура, 4. Чечер, 61. Соболь, 5. Путивцев, 7. Морозюк, 8. Нельсон, 9. Лазич, 13. Макридис, 18. Нойок, 19. Овсепян, 21. Адорно.

Запасные: 1. Панькив, 2. Барановский, 23. Насонов, 44. Прийма, 20. Федотов, 14. Александре, 77. Дегтярев.