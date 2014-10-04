Умер легендарный советский футболист Федор Черенков

В возрасте 55 лет скончался легендарный полузащитник московского "Спартака" и сборной СССР Федор Черенков.

Об этом со ссылкой на Сергея Родионова - президента академии "Спартака", которая носит имя Черенкова, сообщает "Спорт- "Экспресс".

В составе сборной СССР футболист отыграл 34 матча, в которых забил 12 мячей. Он выступал в команде в одно время с киевскими динамовцами Олегом Блохиным, Владимиром Бессоновым, Сергеем Балтачей и др.

Черенков – рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак", чемпион СССР (1979, 1987, 1989) и России (1993), бронзовый призер Олимпиады-1980, обладатель Кубка России (1994). В 1983 и 1989 годах Черенкова признавали лучшим футболистом СССР. В 2009 году Черенков получил награду Российского футбольного союза "Легенда футбола".