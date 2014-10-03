УПЛ, 8-й тур, "Волынь" - "Ворскла": онлайн видео-трансляция

В этом матче сыграют 7-я и 4-я команды турнирной таблицы УПЛ соответственно.

"Волынь" в 7-ми турах набрала 9 очков, выиграла 3 матча при 4 поражениях. Команда находится ровно посредине турнирной таблицы из 14 коллективов. В случае победы в сегодняшней игре, она наберет 12 очков и сумеет подняться на 4-е место, вслед за тройкой грандов украинского футбола - "Днепром", "Шахтером" и "Динамо". Сейчас луцкая команда находится в отличной форме, что продемонстрировала игра недельной давности в Кубке Украины. В первом матче 1/8 финала турнира "Волынь" обыграла лидера украинской Премьер-лиги "Днепр" (Днепропетровск), нанеся сопернику первое поражение в нынешнем сезоне на внутренней арене (в УПЛ "Днепр" идет без поражений) - 1:0. Единственный и победный гол в том матче забил румынский полузащитник команды Эрик Бикфалви.

В свою очередь "Ворскла" на данный момент находится на 4-м месте в таблице. У полтавчан 11 очков, и они идут вслед за тройкой лидеров, отставая от занимающего 3-е место "Динамо" на 6 баллов. Учитывая, что в воскресенье предстоит очная игра "Динамо" - "Шахтер", вполне возможно, что по итогам тура "Ворскла" не только укрепит свои позиции на 4-м месте, но и сократит отставание от лидеров.

"Ворскла" в первом матче 1/8 финала Кубка Украины обыграла мариупольский "Ильичевец" - 1:0 и заметно увеличила свои шансы на проход в следующий этап - 1/4 финала. В чемпионате УПЛ у команды на счету 3 победы, 2 ничьи и 2 поражения.

По мнению аналитиков букмекерских контор, фаворитом этого матча с минимальным преимуществом является "Ворскла". На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 2,55 к 1, в то время как на победу "Волыни" - 2,9 к 1, а на ничью - 3,4 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

"Волынь": 74. Кичак, 3. Симинин, 15. Жунич, 4. Приндета, 6. Бабенко Р., 7. Федорчук, 9. Мемешев, 10. Бикфалви, 13. Шабанов, 93. Матей, 17. Мариотто Д.

Запасные: 78. Литовченко, 30. Гуменюк О., 33. Новак, 39. Сваток, 19. Алессандро Селин, 77. Бохашвили, 89. Козьбан.

"Ворскла": 31. Богуш, 4. Даллку, 34. Ткачук Е., 17. Чеснаков, 6. Скляр, 7. Громов, 15. Дедечко, 23. Сапай, 77. Турсунов, 9. Янузи, 39. Ковпак.

Запасные: 12. Непогодов, 84. Романчук, 8. Ткачук А., 10. Маркоски, 11. Кривошеенко, 24. Баранник, 47. Сичкарук.