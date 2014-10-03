Лучший футбольный клуб России проведет все матчи Лиги чемпионов без зрителей

Согласно решению УЕФА, действующий чемпион России ЦСКА три ближайших домашних матча в еврокубках проведет без зрителей, сообщает пресс-служба клуба.

На клуб также наложен штраф в размере 200 тысяч евро. Кроме того, на два оставшихся гостевых поединка группового турнира Лиги чемпионов-2014/15 будет закрыт вход на армейскую фан-трибуну.

Таким образом, ЦСКА проведет все матчи группового этапа соревнований без собственных зрителей.

В ходе матча 1-го тура Лиги чемпионов сезона 2014/15 в Риме московские болельщики зажигали пиротехнику и бросали ее на сектор итальянских фанатов. Также поклонники ЦСКА вступили в драку со стюардами арены. За это несколько российских болельщиков были задержаны, двум фанатам было запрещено посещать итальянские стадионы в течение пяти лет.