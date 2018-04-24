Украина в еврокубках: перспективы тройки лидеров

Весьма неожиданной стала потеря концентрации игроками донецкого «Шахтера» на последних минутах игры с «Порту», что привело к потере важных двух очков. Это тем более удивительно, что команда является завсегдатаем Лиги чемпионов и, имея за плечами такой опыт выступлений, просто не может допускать столь нелепых ошибок. Едва смог удержать ничью в матче против французского «Сент-Этьен» днепропетровский «Днепр». Что же касается харьковского «Металлиста», то мы уже потихоньку начинаем свыкаться с мыслью, что эта команда выпала из числа грандов отечественного футбола, и даже в Премьер-лиге занимает скромное место в середине турнирной таблицы. Было бы не так досадно, если бы это были лишь внутренние проблемы харьковской команды. Но поражения харьковчан в Лиге Европы отражаются на всем отечественном футболе. В частности, на том же рейтинге УЕФА.

Порадовало в минувшем туре киевское «Динамо», которое, после предсказуемого разгрома скромного португальского «Риу Аве», на сей раз, не менее уверенно обыграло румынский «Стяуа». По сравнению с командой образца годичной давности, «Динамо» играет куда более твердо и не позволяет себе терять очки на ровном месте, давая повод заведомому аутсайдеру для сенсации. Этот матч в очередной раз убедил в том, что смена излишне эмоционального Блохина на спокойного и рассудительного Реброва явно пошла на пользу столичной команде.

«Шахтер» - игра вторым номером

В этой ЛЧ «Шахтер» провел два матча, но уже сейчас напрашиваются некоторые выводы. Донецкий коллектив образца нынешней осени не стремится, во что бы то ни стало, играть первым номером, как было раньше. Нынешний «Шахтер» играет с оглядкой на сильные стороны соперника и старается ловить его на его же ошибках. Благодаря этому, возможно, повысилась надежность игры в обороне, однако остроты у ворот противников стало гораздо меньше.

Такой вариант был испробован две недели назад в Бильбао. Своих ошибок «Шахтеру» тогда удалось избежать, однако чужие оплошности подопечные Мирчи Луческу не использовали.

Нечто подобное мы увидели и в первом домашнем матче, которые горняки проводят во Львове. «Шахтер» был очень осторожен в начале. Было видно, что Луческу опасается португальцев. Уже после матча Андрей Пятов сказал, что ничья для горняков изначально представлялась приемлемым результатом. И, как следствие, с самого начала инициатива принадлежала «Порту». Гости контролировали ситуацию на поле и вполне могли выйти вперед уже в первом тайме, если бы Пятов не отбил пенальти. И именно этот эпизод мог стать ключевым в матче. После сэйва голкипера, горняки воспряли духом и надолго перевернули ход матча, захватив преимущество. Вроде бы, после перерыва глобально ничего не изменилось (пенальти был назначен в конце первого тайма), только «Шахтер» дождался того момента, когда «Порту» начал ошибаться. Опыт Луческу, избравшего такую тактику, как всегда не подвел. Предпосылок для того, что соперник начнет ошибаться, было хоть отбавляй.

Перед этим сезоном у «Порту» появился новый тренер – испанец Хулен Лопетеги. Ранее он успешно работал с молодежными сборными Испании разных возрастов и выиграл немало титулов. Практически все новички, которых «Порту» подписал этим летом, ранее выступали в высшем дивизионе чемпионата Испании - Примере. Неудивительно, что в игре «Порту» начали просматриваться элементы традиционной испанской «тики-таки». Но пока такая игра не доведена до автоматизма, это может стать проблемой для самого «Порту». И в эпизодах, когда Шахтер забивал оба свои мяча, португальские защитники стремились до последнего удерживать мяч под контролем, хотя гораздо проще и надежнее было выбить его подальше от ворот. «Шахтер» накрывал оппонентов прессингом, после чего и создал два голевых момента.

Все было бы просто замечательно, если бы «Шахтер», здорово сыгравший на ошибках соперника, потом не наошибался сам… Судьбу матча решил один из явных лидеров - Джексон Мартинес. Еще летом многие специалисты удивились, почему этот колумбиец остался в «Порту» – предложений на трансферном рынке у него было хоть отбавляй. Пожалуй, из нынешнего состава «Порту» это самый лакомый кусочек для селекционеров других клубов. Удивительно и то, что такой игрок появился на поле только со скамейки запасных, не попав в основной состав. Но ему хватило менее получаса, чтобы своими двумя голами решить судьбу встречи. Иметь такого игрока на скамейке – счастье для любого тренера.

Конечно, упускать победу таким образом очень обидно. Но если абстрагироваться от эмоций, то ничья стала не худшим результатом для команды Луческу. «Шахтер» снова порадовал качеством игры и уровнем своей готовности. Были опасения, что после демарша бразильцев возникнут проблемы внутри коллектива. Но с беглецами удалось договориться, и сейчас все работают на общий результат. Команда выглядит единым целым. Несмотря на упущенную победу, этот матч вселяет оптимизм и уверенность в том, что дончанам абсолютно по силам выйти из этой группы.

Самое главное сейчас заключается в том, чтобы настрой и подготовка к двум матчам против белорусской команды Борисовского завода автотракторного электрооборудования - БАТЭ - были на таком же уровне, как и к двум предыдущим матчам. Шесть очков в этих поединках сделают шансы на выход в плей-офф максимально высокими. Вместе с тем, нужно понимать, что просто так очки у белорусов не отберешь, и готовиться к матчам с ними нужно очень ответственно. Игра БАТЭ – «Атлетик» (2:1) наглядно показала, что «проходных» соперников в Лиге чемпионов не бывает. И горнякам стоит об этом постоянно помнить.

Наконец, отдельный комплимент львовским болельщикам, которые до отказа заполнили трибуны Львов-Арены. Атмосфера на стадионе была прекрасная. Команду, представляющую Украину в Лиге чемпионов, поддерживали не хуже, чем национальную сборную страны. Экс-футболист «Шахтера» Андрей Воробей в порыве эмоций отметил после матча, что поддержка была даже более сильной, чем на «Донбасс-Арене».

Не обошлось, правда, и без ложки дегтя. По ходу матча на поле вылетел файер. А на трибунах был замечен баннер, обвиняющий УЕФА в слишком большой любви к России – UEFA - we care about Russia. Кстати, стюарды львовской арены пытались убрать плакат, но болельщики так и не позволили это сделать.

Если Шахтер отделается только штрафом, это будет хорошо. Но как бы не вышло так, что следующий матч на «Львов-Арене» Шахтер проведет без зрителей, как в этот же день московский ЦСКА играл без поддержки зрителей против немецкой «Баварии». Учитывая «кредитную историю» Львов-Арены, которая уже подвергалась наказанию за поведение болельщиков, такой вариант не исключен. Более того, есть кулуарная информация о том, что УЕФА вообще может исключить эту арену из перечня футбольных объектов. И тогда «Шахтер» пострадает гораздо больше. Клубу придется искать новый стадион, соответствующий требованиям УЕФА для проведения домашних матчей ЛЧ.

«Динамо» - вторая победа на классе

«Динамо» одержало еще одну убедительную победу, но радость от еврокубковых успехов не должна перерасти в эйфорию. Нужно осознавать, что уровень соперников киевлян по групповому турниру, в этом сезоне, откровенно невысок. Даже по сравнению с нынешним киевским «Динамо». А если кто-то вспомнит, что и год назад, при Олеге Блохине, было точно так же, но тогда динамовцы едва вышли из группы, то это тема совершенно другой дискуссии – о тренерских качествах двух конкретно взятых специалистов.

В любом случае, доверие нынешнего наставника киевлян Сергея Реброва к украинской молодежи вызывает только дополнительную симпатию к нему. Такая стратегия находит поддержку и у болельщиков, и у клубного руководства. В игре против румынского «Стяуа» на поле вышли Бурда, Сидорчук, Рыбалка, Кравец, Калитвинцев, Буяльский – шесть молодых и перспективных украинцев. И это не считая уже опытных вратаря Рыбку и нападающего Ярмоленко. А ведь есть еще травмированные Гармаш и Макаренко, только набирают форму Хачериди и Селин, не забудем и о Безусе. Кого-то из них раньше в упор не замечали, кого-то и вовсе списали со счетов…

Ребров, как показывает практика, очень щедр на шансы для молодых игроков, готов прощать им ошибки и терпеливо ждать. У него есть «материал», чтобы создать команду с костяком из доморощенных игроков. Получится ли, и насколько она будет сильна – покажет время.

Что касается игры против «Стяуа», то первый тайм соперники провели на равных. Киевляне вышли вперед в счете только благодаря оригинально разыгранному стандарту – и это тоже тренерская работа. Собственно, этот момент и стал ключевым в матче. После перерыва «Стяуа» вынужден был раскрыться, и «Динамо» получило простор для своей излюбленной игры на контратаках. При счете 2:0 многим показалось, что румыны уже прекратили играть. Наверное, так подумали и подопечные Реброва, которые тут же получили гол в свои ворота. Многие вспомнили и об игре «Шахтер» – «Порту», но тут динамовцам помог арбитр, не заметивший игру рукой в исполнении Рыбалки при организации голевой атаки. Вернее, арбитр посчитал, что не игрок сыграл рукой, а мяч случайно попал в руку.

В любом случае, победа киевлян заслуженная и вопросов не вызывает. Собственно, как и будущий выход команды из этой группы в плей-офф.

Зато есть вопросы по отдельным игровым позициям. Особенно беспокоит левый фланг обороны, оказавшийся проблемным после травмы Макаренко. Ребров проявил смелость, отправив на эту позицию совсем юного Бурду – номинального центрального защитника, делающего только первые шаги в главной команде «Динамо». До этого он играл в юношеских коллективах.

Но одно дело – играть против однозначно менее классного «Стяуа» в ситуации, когда потеря очков не является критичной, и совсем другое – противостоять «Шахтеру» и его сильным фланговым игрокам. Рискнет ли Ребров в принципиальнейшей игре Премьер-лиги с дончанами в ближайшее воскресенье – большой вопрос. Но игра «Динамо» в обороне по-прежнему далека от идеала.

«Днепр» - важное очко при кадровом голоде

Ничья в матче во Франции однозначно в пользу гостевой команды - «Днепра». Тренер днепропетровцев Мирон Маркевич не мог рассчитывать в этой игре на Руслана Ротаня, а значит какой-то конструктивной игры от игроков средней линии ожидать не приходилось. Весь центр полузащиты в лице Канкавы, Кравченко и Политыло работал на оборону – разрушение атак соперника. А, всегда нацеленный на атаку, Коноплянка вышел только на замену.

Все это давало понять, что гостевая ничья против прямого конкурента в борьбе за 2-е место по итогам группового турнира была главной задачей для «Днепра». И гости отстояли ее, за что отдельная благодарность вратарю Денису Бойко, который не допустил ни единой ошибки и многократно выручал команду в игре, где французы полностью контролировали ход встречи.

В любом случае, «Днепр» достиг положительного для себя результата и имеет очень хорошие перспективы на ближайшие туры. Впереди у украинской команды – две игры с аутсайдером группы - азербайджанским «Карабахом», тогда как «Сент-Этьен» дважды сыграет с главным фаворитом - миланским «Интером». Это тот самый момент, когда нужно создавать отрыв от французов.

Да и ресурсы для усиления игры у Маркевича есть. Во-первых, у тренера целых три недели на исправление ошибок. Во-вторых, многие игроки разъедутся по сборным, что должно помочь отвлечься от клубных проблем. Наконец, в-третьих, за это время должны набрать форму Ротань и Коноплянка. Есть надежда, что прибавят Зозуля и Селезнев. В общем, задача выхода из этой группы вполне посильна. Однако для решения более глобальных задач, без кадрового усиления «Днепру» не обойтись.

«Металлист» - все дальше от элиты

Падение «Металлиста» продолжается настолько быстрыми темпами, что, похоже, команда нынешнего образца неконкурентоспособна даже на уровне Лиги Европы. На сей раз, харьковчане оказались беспомощны перед середняком чемпионата Бельгии.

Главная проблема харьковчан – очень большой кадровый дефицит. У тренера команды Игоря Рахаева практически нет альтернативы игрокам по большинству позиций на поле. Уровень же многих игроков, которые выходят в стартовом составе, оставляет желать лучшего. Плюс, команда очень возрастная. Не помог даже один из немногих оставшихся лидеров команды образца предыдущих двух-трех сезонов Клейтон Шавьер, который в последнее время во многих матчах вытягивал команду в одиночку.

Показателен и тот факт, что «Металлист» снова пропустил гол в концовке. Это не было компенсированное время, как в домашней игре с «Трабзонспором». Но очередной гол, пропущенный во второй половине второго тайма, говорит о больших проблемах с функциональной готовностью команды.

Впереди два матча с польской «Легией» – лидером группы. Если шансы еще не потеряны, то, как минимум, пока не видно, за счет чего «Металлист» может их реализовать. Команда находится в разобранном состоянии. А пару центральных защитников Гуйе - Юссуф выставляют на посмешище даже форварды средней руки. Целостной игры в атаке тоже не просматривается.

Уже сейчас можно говорить о том, что Украина потеряла один из своих топ-клубов прежних лет, наряду с одесским «Черноморцем». А ведь замены им нет. Достаточно взглянуть на турнирную таблицу УПЛ, где отрыв «большой тройки» - «Днепр», «Шахтер» «Динамо» - от остальных составляет 6 баллов.

Кирилл Стадниченко