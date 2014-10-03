Гандбольный "Мотор" проведет первый домашний матч Лиги чемпионов против французского "Дюнкерка"

Это будет матч 2-го тура группового турнира самого престижного еврокубка, сообщает пресс-служба ГК "Мотор".

В первом туре Лиги чемпионов «Мотор» в гостях минимально уступил венгерскому «Пик Сегед» - 26:27. В свою очередь, «Дюнкерк» дома проиграл датскому «Ольборгу» со счетом 21:26. Поэтому предстоящий матч будет очень принципиальным.

«Дюнкерк» называют главной сенсацией минувшего клубного сезона в Европе. Подопечные Патрика Казаля впервые в своей истории завоевали национальное золото, оставив за спиной богатый «ПСЖ» и имеющий ряд игроков Топ-уровня «Монпелье». А до этого в их активе было только три трофея – Кубок лиги, Кубок и Суперкубок Франции. В групповой турнир ЛЧ «Дюнкерк», как и «Мотор», попал во второй раз, но в отличие от украинцев ничем особенным во время своего дебюта там не запомнился - в прошлом году замкнул свой секстет, состредоточившись на борьбе в национальном чемпионате. Любопытно, что в новом сезоне команда стартовала неожиданно блекло, потерпев два поражения в трех матчах чемпионата Франции и домашнее фиаско в первом туре ЛЧ от «Ольборга». Из игроков особо стоит отметить чемпиона Европы-2014 Венсана Жерара, который два последних сезона признавался лучшим вратарем французской элиты.

Согласно регламенту, в следующий раунд соревнований выходит по 4 команды из каждой группы. «Мотор» выступает в группе D, где также играют польский «Виве Кельце», венгерский «Пик Сегед», датский «Ольборг», французский «Дюнкерк» и швейцарский «Кадеттен Шаффхаузен».