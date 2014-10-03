Церемонию открытия Европейских Игр в Баку поставит режиссер церемонии Олимпиады-2004 в Афинах

Проведением церемоний открытия и закрытия Баку-2015 займется американская продюсерская компания Five Currents, сообщается в релизе Оргкомитета.

"Церемония открытия Европейских Игр Баку 2015 откроет миру азербайджанскую культуру и покажет роль Баку, как города-хозяина игр, в современной Европе", - говорится в сообщении.

Папаиоанну прежде всего известен, как художественный руководитель Церемонии открытия летних Олимпийских Игр в Афинах в 2004 год. Кроме того, он актер, хореограф, исполнитель и автор ярких театральных постановок.

Президент Греции наградил Папаиоанну Золотым Крестом Ордена Почета за выдающиеся достижения в искусстве, во время работы на Олимпийских играх-2004. С тех пор он создал ряд новаторских шоу, которые увидели сотни тысяч зрителей по всему миру.

«Возложение на меня обязанностей по организации церемонии открытия Европейских Игр Баку 2015 является как честью, так и вызовом. Моя задача – рассказать всеобщую человеческую историю с использованием основных элементов азербайджанской культуры в современной, изобретательной и игривой манере, но с соблюдением полного уважения к огромному культурному богатству», - заявил Папаиоанну.

Как сообщал УНИАН, I Европейские игры пройдут в Баку с 12 по 28 июня 2015 года.