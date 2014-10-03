"Днепр" сыграл вничью с "Сент-Этьеном" (результаты матчей Лиги Европы)

00:14, 03 октября 2014
Спорт
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Игра во Франции завершилась без голов - 0:0.

Лига Европы / uefa.com

Лига Европы, 2-й тур.

Торино - ФК Копенгаген 1:0

ХИК - Брюгге 0:3

Вильярреал - Аполлон 4:0

Цюрих - Боруссия 1:1

Астерас - Партизан 2:0

Тоттенхэм Хотспур - Бешикташ 1:1

Астра - Зальцбург 1:2

Селтик - Динамо Зг 1:0

Динамо М - ПСВ 1:0

Эшторил-Прая - Панатинаикос 2:0

Интер - Карабах 2:0

Сент-Этьен - Днепр 0:0 

Краснодар - Эвертон - 1:1

Вольфсбург - Лилль - 1:1

Динамо К - Стяуа - 3:1

Динамо Мн - Фиорентина - 0:3

Локерен - Металлист - 1:0

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