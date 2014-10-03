"Днепр" сыграл вничью с "Сент-Этьеном" (результаты матчей Лиги Европы)
00:14, 03 октября 2014Спорт
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Игра во Франции завершилась без голов - 0:0.
Лига Европы / uefa.com
Лига Европы, 2-й тур.
Торино - ФК Копенгаген 1:0
ХИК - Брюгге 0:3
Вильярреал - Аполлон 4:0
Цюрих - Боруссия 1:1
Астерас - Партизан 2:0
Тоттенхэм Хотспур - Бешикташ 1:1
Астра - Зальцбург 1:2
Селтик - Динамо Зг 1:0
Динамо М - ПСВ 1:0
Эшторил-Прая - Панатинаикос 2:0
Интер - Карабах 2:0
Сент-Этьен - Днепр 0:0
Краснодар - Эвертон - 1:1
Вольфсбург - Лилль - 1:1
Динамо К - Стяуа - 3:1
Динамо Мн - Фиорентина - 0:3
Локерен - Металлист - 1:0
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