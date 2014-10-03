"Днепр" сыграл вничью с "Сент-Этьеном" (результаты матчей Лиги Европы)

Игра во Франции завершилась без голов - 0:0.

Лига Европы, 2-й тур. Торино - ФК Копенгаген 1:0 ХИК - Брюгге 0:3 Вильярреал - Аполлон 4:0 Цюрих - Боруссия 1:1 Астерас - Партизан 2:0 Тоттенхэм Хотспур - Бешикташ 1:1 Астра - Зальцбург 1:2 Селтик - Динамо Зг 1:0 Динамо М - ПСВ 1:0 Эшторил-Прая - Панатинаикос 2:0 Интер - Карабах 2:0 Сент-Этьен - Днепр 0:0 Краснодар - Эвертон - 1:1 Вольфсбург - Лилль - 1:1 Динамо К - Стяуа - 3:1 Динамо Мн - Фиорентина - 0:3 Локерен - Металлист - 1:0

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