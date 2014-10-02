Количество участников Юношеской лиги УЕФА увеличится в два раза

Решение об этом было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Как и прежде, 32 юношеских коллектива клубов-участников групповой стадии Лиги чемпионов будут делиться на восемь групп по четыре команды.

Вместе с этим еще 32 команды из стран с наивысшим рейтингом, которые стали победителями первенств среди юношей, смогут попасть на турнир параллельным путем. Между собой они сыграют два отборочных раунда по два матча. Восьмерка сильнейших попадет в стыковые матчи с коллективами, которые заняли вторые места в групповом этапе. А победитель выйдет в стадию 1/8 финала.

В 1/8 встретятся команды, занявшие первое место в своих группах, и триумфатор стыковых матчей. Проводить будут только один поединок, хозяев определит жеребьевка. В четвертьфинале также предполагается только одна игра по такому же формату, как и 1/8. Полуфиналы и финал, как и сейчас, проведут в рамках мини-турнира на одном стадионе.

Новшества коснулись и возрастных ограничений. Теперь каждая команда сможет внести в заявку не больше трех футболистов возрастом до 20 лет. Остальные, как и раньше, должны попадать в категорию до 19 лет.

– Считаю, что такие изменения пойдут на пользу турниру, – прокомментировал нововведения директор Академии ФК «Шахтер» Александр Фундерат. – Мы дважды участвовали в Юношеской лиге УЕФА. Однозначно могу сказать, что для развития футбола это большой шаг вперед. Второй путь, по которому можно попасть в эти соревнования, подстегнет клубы подтянуть их юношеские коллективы, а это поможет им своими силами завоевать путевку. Дело в том, что есть немало случаев, когда первая команда не занимает места, гарантирующие попадание в Лигу чемпионов, но при этом у нее очень сильная академия. Таким образом, УЕФА дает им шанс. К тому же это расширение, популяризация и развитие футбола. Тем более выбрали удачный возраст, 19 лет – переходный период для игрока из детского спорта во взрослый. Да и благодаря этому мы можем подготовить молодых футболистов уже с еврокубковым опытом. Потом им легче будет попадать в элитные команды. Также турнир улучшится за счет того, что будут привлечены новые страны, добавится географическое разнообразие. Думаю, тем самым интерес к юношескому футболу возрастет как со стороны селекции, так и со стороны СМИ и болельщиков.

Как сообщал УНИАН, в нынешнем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА донецкий "Шахтер" провел уже два матча, выиграв у испанского "Атлетик" из Бильбао (2:0) и сыграв вничью с португальским "Порту" - 1:1.