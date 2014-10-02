Киевское "Динамо" запретило фанатам вывешивать антироссийский баннер на матче Лиги Европы

15:45, 02 октября 2014
Спорт
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Руководство футбольного клуба "Динамо" (Киев) запретило своим болельщикам вывешивать на НСК "Олимпийский" во время матча Лиги Европы с румынским "Стяуа" баннер "УЕФА - мы заботимся о России".

Из-за антироссийского баннера проблемы могут быть и у

Об этом сообщается на официальной клубной странице в Facebook.

Причины данного решения не сообщаются.

"Официально! Баннер "UEFA-we care about Russia" запрещён на еврокубках в Украине. Без обоснований" - гласит сообщение.

Именно такой баннер вывесили львовские болельщики во время матча Лиги чемпионов "Шахтер" (Донецк) - "Порту" (Португалия), который прошел во вторник, 30 сентября, во Львове. 

Теперь дончанам грозят санкции, а стадион во Львове, по кулуарной информации, УЕФА вообще может исключить из списка футбольных арен. 

Как сообщал УНИАН, матчи Лиги Европы "Динамо" - "Стяуа" состоится 2 октября на НСК "Олимпийский". Начало игры в 20.00.

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