Киевское "Динамо" запретило фанатам вывешивать антироссийский баннер на матче Лиги Европы
15:45, 02 октября 2014Спорт
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Руководство футбольного клуба "Динамо" (Киев) запретило своим болельщикам вывешивать на НСК "Олимпийский" во время матча Лиги Европы с румынским "Стяуа" баннер "УЕФА - мы заботимся о России".
Из-за антироссийского баннера проблемы могут быть и у "Шахтера", и у львовской арены / prosport.tsn.ua
Об этом сообщается на официальной клубной странице в Facebook.
Причины данного решения не сообщаются.
"Официально! Баннер "UEFA-we care about Russia" запрещён на еврокубках в Украине. Без обоснований" - гласит сообщение.
Именно такой баннер вывесили львовские болельщики во время матча Лиги чемпионов "Шахтер" (Донецк) - "Порту" (Португалия), который прошел во вторник, 30 сентября, во Львове.
Теперь дончанам грозят санкции, а стадион во Львове, по кулуарной информации, УЕФА вообще может исключить из списка футбольных арен.
Как сообщал УНИАН, матчи Лиги Европы "Динамо" - "Стяуа" состоится 2 октября на НСК "Олимпийский". Начало игры в 20.00.
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