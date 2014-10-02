Киевское "Динамо" запретило фанатам вывешивать антироссийский баннер на матче Лиги Европы

Об этом сообщается на официальной клубной странице в Facebook.

Причины данного решения не сообщаются.

"Официально! Баннер "UEFA-we care about Russia" запрещён на еврокубках в Украине. Без обоснований" - гласит сообщение.

Именно такой баннер вывесили львовские болельщики во время матча Лиги чемпионов "Шахтер" (Донецк) - "Порту" (Португалия), который прошел во вторник, 30 сентября, во Львове.

Теперь дончанам грозят санкции, а стадион во Львове, по кулуарной информации, УЕФА вообще может исключить из списка футбольных арен.

Как сообщал УНИАН, матчи Лиги Европы "Динамо" - "Стяуа" состоится 2 октября на НСК "Олимпийский". Начало игры в 20.00.