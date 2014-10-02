Координационная комиссия МОК довольна прогрессом Рио-де-Жанейро в подготовке к Играм-2016

В Комиссии остались удовлетворены прогрессом, который был достигнут за последние полгода, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В рамках своего трехдневного визита Комиссия, в состав которой входит член Исполкома МОК, президент НОК Украины Сергей Бубка, посетили Олимпийский парк, поле для гольфа, Олимпийскую деревню, а также объекты Паралимпиады.

В инспекции вместе с представителями МОК участвовала и президент Бразилии Дилма Руссефф.

«Мы едем с чувством удовлетворения от прогресса, который был достигнут с момента нашего последнего визита в марте. Мы, как и раньше, уверены, что, несмотря на очень плотный график наши бразильские партнеры смогут провести весьма успешные Игры», - отметила председатель комиссии Наваль эль Мутавакель .

Следующий визит Координационной комиссии МОК запланирован на февраль 2015 года.

Как сообщал УНИАН, ранее члены МОК неоднократно выражали свою обеспокоенность медленными темпами строительства объектов и инфраструктуры Игр-2016. Высказывались опасения по поводу возможностей полноценно провести Игры на самом высоком уровне.

XXXI Летние Олимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5 по 21 августа 2016 года.