Международный союз велосипедного спорта подтвердил проведение киевской велогонки Race Horizon Park 2015

Информацию об этом официально подтвердили в Международном Союзе велосипедистов (UCI), внеся три однодневки в календарь Europe Tour на 2015 год, сообщается в пресс-релизе оргкомитета соревнований.

С нового сезона гонки обретут собственные имена. Вместо Race Horizon Park-1,2,3 международные соревнования получили имена: Horizon Park Race for Peace, Horizon Park Race Maidan, Horizon Park Classic.

«В 2014-м году мы провели пятничный заезд под брендом «Велогонка ради Мира». И получили очень позитивный отклик как от спортсменов, так и от зрителей, поэтому было принято решение закрепить за пятничной гонкой это название — Horizon Park Race for Peace, — отметил Александр Башенко, организатор Race Horizon Park и вице-президент Федерации велоспорта Украины. - Традиционная субботняя гонка у нас проходит на Крещатике и стартует с Майдан Незалежности, поэтому субботний заезд будет называться— Horizon Park Race Maidan. А воскресная гонка, которая стартует по адресу улица Николая Гринченко, 4, где начинались первые киевские гонки, и, по сути, история украинского велоспорта, пройдет под именем — Horizon Park Classic».

За семь предыдущих лет в столичной велогонке приняли участие сотни сильнейших велогонщиков из Европы и Азии. Австрия, Болгария, Греция, Польша, Германия, Грузия, Италия, Молдавия, Румыния, Словакия, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Сербия и множество других стран выставляли на соревнования в Киев свои команды.

В 2012-м году Киевская велогонка впервые прошла под эгидой UCI как однодневка категории 1.2, в 2013 состоялось уже две международные гонки, а в этом году их прошло уже три. Несмотря на новые имена, все гонки останутся одним общим спортивным событием — Race Horizon Park, в рамках которого проходит и Всеукраинский Велодень.