Лига Европы, 2-й тур, "Тоттенхем" - "Бешикташ": онлайн видео-трансляция

Это будет матч 2-го тура группового этапа соревнований.

В столице Англии сойдутся 6-я команда Премьер-лиги и 3-й клуб по итогам минувшего сезона турецкой Суперлиги.

В турнирной таблице группы С Лиги Европы после первого тура наблюдается полное равенство команд. "Тоттенхем" в первом туре на выезде сыграл вничью с сербским "Партизаном" из Белграда - 0:0, а "Бешикташ" на своем поле поделил очки с греческим "Астерасом" - 1:1. Поэтому, предстоящий матч станет крайне важным для обеих команд.

Любопытно, что у "Бешикташа" уже был неприятный опыт противостояния с английским клубом в нынешнем сезоне. В плей-офф отборочного цикла Лиги чемпионов в августе стамбульская команда по сумме двух матчей уступила другому клубу из Лондона - "Арсеналу" - 0:0 дома и 0:1 в гостях. После этого "Бешикташ" простился с главным клубным турниром Европы и переместился в Лигу Европы. При этом, ранее "Бешикташ" весьма уверенно играл с грандами английского футбола и обыгрывал середняков. Так, в сезоне 2009/10 в Лиге чемпионов стамбульцы обменялись гостевыми победами с "Манчестер Юнайтед" на групповом этапе - дважды по 0:1. А в сезоне 2003/04 на том же этапе "Бешикташ" обменялся уже домашними победами с лондонским "Челси" - по 2:0.

В Лиге Европы, в сезоне 2011/12 турецкая команда обменялась домашними победами со "Сток Сити" - 3:1 и 1:2.

В свою очередь, "Тоттенхем Хотспур" с турецкими командами ранее никогда не встречался.

В сегодняшнем матче аналитики букмекерских контор считают явным фаворитом хозяев поля. На победу "Тоттенхема" ставки принимаются с коэффициентом 1,62 к 1, на ничью - 3,6 к 1, а на победу турецкого клуба - 5,25 к 1.