Старт чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги перенесен на неделю из-за финансовых проблем клубов

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации баскетбольных клубов Украины (АБКУ) "Суперлига".

В частности, в сообщении говорится: "01 октября 2014 г. в Суперлигу поступило обращение пяти клубов о переносе начала XXIV Чемпионата Украины среди команд Суперлиги на неделю. Указанный срок необходим для решения вопросов, связанных с финансированием клубов в сезоне 2014-15 гг. Обращение поддержало большинство клубов Суперлиги".

АБКУ «Суперлига» обратилась к Федерации баскетбола Украины с просьбой начать Чемпионат 10 октября 2014 г. по календарю второго тура, а матчи первого тура (4-5 октября) перенести на более поздний срок в рамках первого круга. В ФБУ это ходатайство удовлетворили.

Кроме того, принято решение установить конечный срок уплаты первоначального заявочного взноса и взносов за удостоверения участников Чемпионата до 18 часов 08 октября 2014 г.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что из-за сложного финансового положения и общей ситуации в стране все украинские клубы отказались от участия в международных еврокубковых соревнованиях - Евролиге УЛЕБ, Кубок Европы УЛЕБ и Кубке Вызова ФИБА-Европа.