Боксер Усик в первом титульном бою рассчитывает на большую поддержку украинцев

Об этом сообщает пресс-служба компании братьев Кличко K2 Promotions, организовавшая этот вечер.

В частности, Усик отметил: "Я знаю, что меня будет поддерживать большое количество украинцев, моя команда, мои близкие как на стадионе, так и перед экранами телевизоров. Я не переживаю относительно поединка на открытом воздухе. Я буду двигаться и меня будут согревать софиты. Главное, чтобы зрителям было тепло".

В свою очередь, Брюэр также уверен в положительном для себя исходе боя: "Я чувствую себя великолепно. У меня большой опыт подготовки к титульным боям и к этому поединку я также готовился основательно. Я уважаю своего соперника Александра Усика как хорошего боксера, как Олимпийского чемпиона. Но я здесь, чтобы победить".

Подробнее о подготовке к бою рассказал тренер Брюэра Ник Дюран: "Мы приступили к подготовке несколько месяцев назад. У нас были хорошие спарринг-партнеры - левши. К поединку готовы. Александр - хороший боксер, но не лучший в мире. В субботу будет хорошее противостояние. Мы приехали за победой. Больше ответственности лежит на Александре Усике, так как за него будет болеть огромное количество зрителей в этот вечер".

Как сообщал УНИАН, в субботу, 4 октября, на "Арена Львов" в рамках боксерского турнира «K2 Promotions» Александру Усику предстоит провести первый титульный поединок против Чемпиона Южной Африки и обладателя Интернационального титула WBF в первом тяжелом весе Дэниэля Брюэра. На кону - титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Еще одним главным боем вечера станет поединок, в котором Андрей Котельник встретится с Александром Бенидзе. Это будет прощальный бой экс-чемпиона мира по версии WBA.