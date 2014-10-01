Тренер "Днепра" Маркевич перед игрой ЛЕ посетовал на отсутствие оптимального состава

Об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции во Франции, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

В частности, Маркевич отметил: "К сожалению, мы не можем полностью собрать состав, который бы мне хотелось, это главная причина того, что мы так мало забиваем. В принципе, с миланским «Интером» (в первом туре ЛЕ) была такая ничейная игра, которая нас устраивала, но к сожалению, удаление помешало нам добиться нужного результата".

На просьбу сравнить "Сент-Этьен" с "Сошо" (харьковский "Металлист" под руководством Маркевича обыграл "Сошо" со счетом 4:0) тренер отметил: "Я работал тогда с другой командой. В тот момент «Сошо» было одним из лидеров чемпионата, но тогда все удачно для нас сложилось. «Сент-Этьен» тоже сейчас находится вверху турнирной таблицы. Мне сложно сравнивать между собой эти французские команды, но думаю, что нынешний «Сент-Этьен» посильнее того "Сошо".

На вопрос о причинах отсутствия Лео Матоса и Полевого в составе команды, Маркевич заметил: "Потому что они сейчас не попадают в состав, не буду же я везти туристов. Например, на нынешнюю судьбу Лео Матоса, возможно, повлиял прогресс Лучкевича..."

Как сообщал УНИАН, матч 2-го тура Лиги Европы "Сент-Этьен" - "Днепр"состоится на поле французской команды 2 октября в 22.05 по киевскому времени. УНИАН будет вести онлайн видео-трансляцию матча.