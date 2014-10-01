Тренер "Динамо" Ребров перед игрой со "Стяуа" отметил, что румынские команды славятся своей атакой

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

В частности, Ребров отметил: "Мы смотрели вживую матч "Стяуа" с датским «Ольборгом» и игры в национальном чемпионате Румынии. У нас достаточно информации о сопернике, главное – чтобы ребята воспользовались этой информацией. Румынские команды славятся своей атакой. Румынские футболисты очень техничные".

На вопрос о том, может ли румынский тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу помочь своим землякам информацией о "Динамо", Ребров заметил: "Я думаю, сейчас такие технологии, что тренерский штаб «Стяуа» может изучить все игры киевского «Динамо» и без помощи Мирчи Луческу. Конечно, я думаю, если они попросят, он ответит им на вопросы, но считаю, большой необходимости в этом нет".

На вопрос о предыдущем очном матче "Динамо" - "Стяуа", в котором киевляне проиграли 1:4 (Ребров, будучи игроком киевлян забил единственный гол своей команды) и о том, нет ли желания отомстить уже будучи тренером, Ребров ответил: "У меня никогда не возникало вопроса о мести. К любой игре ЛЕ, чемпионата Украины, нужно готовиться, анализировать и не думать ни о чем лишнем, не вспоминать. Сейчас и у «Стяуа», и у нас совершенно другие команды. Важно серьезно подготовится и выйти максимально готовыми".

Как сообщал УНИАН, матч Лиги Европы "Динамо" - "Стяуа" состоится 2 октября на столичном НСК "Олимпийский". В этой игре встречаются лидеры группы. "Динамо" в стартовом туре обыграло португальский "Риу Аве", а "Стяуа" был сильнее датского "Ольборга".