Бывший соперник Кличко-младшего отметил, что Пулев поражает своей готовностью перед боем
14:03, 01 октября 2014Спорт
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Бывший соперник Владимира Кличко польский супертяжеловес Мариуш Вах, который в августе спарринговал с болгарином Кубратом Пулевым, помогая ему готовиться к бою с украинцем, поделился своими впечатлениями от спаррингов с болгарским боксером.
Мариуш Вах поражен уровнем готовности ближайшего соперника Кличко / youfight.info
Вах отметил высочайший уровень готовности Пулева, сообщает Вoxingnews.
«В последние несколько месяцев я спарринговал со многими лидерами супертяжелого дивизиона, но должен сказать, что Пулев поразил меня больше всего. Он был хорошо подготовлен, быстр, зряч. Постоянно атаковал, прессинговал», - сказал Мариуш Вах.
Как сообщал УНИАН, бой Владимира Кличко с Кубратом Пулевым состоится 15 ноября в Гамбурге.
Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с ТМ «Агробизнес»
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