Бывший соперник Кличко-младшего отметил, что Пулев поражает своей готовностью перед боем

Вах отметил высочайший уровень готовности Пулева, сообщает Вoxingnews.

«В последние несколько месяцев я спарринговал со многими лидерами супертяжелого дивизиона, но должен сказать, что Пулев поразил меня больше всего. Он был хорошо подготовлен, быстр, зряч. Постоянно атаковал, прессинговал», - сказал Мариуш Вах.

Как сообщал УНИАН, бой Владимира Кличко с Кубратом Пулевым состоится 15 ноября в Гамбурге.

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с ТМ «Агробизнес»