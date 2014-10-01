Игрок сборной Украины по баскетболу Дроздов перешел во французский "По-Ортез"

Об этом сообщает официальный сайт элитной французской лиги LNB.

"Украинец Дроздов подписал временный контракт до конца сезона, так как вынужден был покинуть свою страну из-за гражданской войны", - говорится в сообщении LNB.

Ранее Дроздов уже выступал в чемпионате Франции, на протяжении 6 сезонов защищая цвета "По-Ортез". За это время команда трижды становилась чемпионом Франции (2001, 2003 и 2004 годы). Также он провел один сезон в "Кремоне" (Италия), играл за БК "Донецк", а в последнее время выступал за киевский "Будівельник", с которым у него был контракт, рассчитанный до 2015 года. В составе киевлян он принял участие в дебютном для команды и всего украинского клубного баскетбола турнире Евролиги сезона 2013/14. В текущем сезоне 2014/15 украинские клубы не принимают участие в еврокубках из-за ситуации в стране.