Лига чемпионов, 2-й тур, ПСЖ - "Барселона": онлайн видео-трансляция

Сегодня в Париже проходит центральный матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором ПСЖ принимает испанскую "Барселону".

В этой игре сойдутся действующий чемпион Франции и вторая команда по итогам прошлого сезона в испанской Примере.

Нынешний сезон ЛЧ "Барселона" начала с победы над кипрским АЕЛом, а ПСЖ сыграл вничью с голландским "Аяксом". И сейчас, обе команды настроены на серьезную борьбу и положительный исход игры.

Главный тренер "ПСЖ" Лоран Блан отмечает: "Не так легко вывести команду на прежний уровень и добиваться таких же великолепных результатов, как в прошлом году. Но мы сделаем это, если продолжим следовать своей философии. Мы играем с... хотел сказать, с командой, на которую равняемся, но это все же не так, хотя она давно действует по такой же схеме. Это будет удивительный матч для игроков, болельщиков и даже журналистов. Нам не хватает агрессивности, особенно когда мы остаемся без мяча. Нам нужно очень здорово сыграть в этом плане, поскольку мы знаем, что если "Барселона" получает мяч, то отобрать его очень тяжело".

В свою очередь, наставник "Барселоны" Луис Энрике отмечает: "Отсутствие Златана Ибрагимовича - серьезная потеря для "ПСЖ", но на нашей игре она не отразится. Наверное, я смотрел четвертьфинальные матчи между этими командами два сезона тому назад, но я не помню их. Не могу же я помнить все матчи, которые видел. Когда работаешь тренером, развиваешь в себе естественное недоверие к тому, что говорит твой визави. Завтра увидим, как соперник будет играть. Нам нужно действовать решительно и показать добротный футбол. Самый важный матч всегда следующий, так что встреча с "ПСЖ" сейчас для нас важнее всего. Но когда она закончится, у нас уже будут другие приоритеты".

В последний раз команды встречались между собой в четвертьфинале сезона 2012/13, когда "Барса" прошла "Пари Сен-Жермен" по большему количеству забитых голов на выезде - 1:1 дома и 2:2 в гостях.

в сегодняшнем матче аналитики букмекерских контор считают явным фаворитом гостевую команду. На победу "Барселоны" ставки принимаются с коэффициентом 1,92 к 1, на ничью - 3,75 к 1, на победу ПСЖ - 4,3 к 1.