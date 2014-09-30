Украинский шахматист-юниор стал чемпионом мира

От Украины в нем принимали участие 7 юных шахматистов, сообщает Федерация шахмат Украины.

В категории до 18-ти лет с результатом 9,5 очков из одиннадцати возможных победу одержал Александр Бортник.

Читайте такжеОдесские и киевские шахматисты провели матч в поддержку ЕвромайданаДругие шахматисты из Украины показали следующие результаты:

Конопатская Александра (категория до 16 лет) - 6 очков, 34 место (из 84-х);

Воронцов Павел (категория до 16 лет) - 7 очков, 17 место (94);

Шахов Михаил (категория до 14 лет) - 6,5 очков, 26 место (101);

Шевченко Кирилл (категория до 12 лет) - 7 очков, 19 место (105);

Левицкий Андрей (категория до 12 лет) - 6,5 очков, 27 место (105);

Ларкин Владислав - 6,5 очков, место 27 (100).