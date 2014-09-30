Украинский шахматист-юниор стал чемпионом мира
В Дурбане (ЮАР) закончился чемпионат мира среди юношей и девушек до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет.
От Украины в нем принимали участие 7 юных шахматистов, сообщает Федерация шахмат Украины.
В категории до 18-ти лет с результатом 9,5 очков из одиннадцати возможных победу одержал Александр Бортник.
Читайте такжеОдесские и киевские шахматисты провели матч в поддержку ЕвромайданаДругие шахматисты из Украины показали следующие результаты:
Конопатская Александра (категория до 16 лет) - 6 очков, 34 место (из 84-х);
Воронцов Павел (категория до 16 лет) - 7 очков, 17 место (94);
Шахов Михаил (категория до 14 лет) - 6,5 очков, 26 место (101);
Шевченко Кирилл (категория до 12 лет) - 7 очков, 19 место (105);
Левицкий Андрей (категория до 12 лет) - 6,5 очков, 27 место (105);
Ларкин Владислав - 6,5 очков, место 27 (100).