Баку-2015: путь к Олимпиаде через Европейские игры

Региональные игры уже давно не новость для спортивного мира. Так, например, Панамериканские игры проводятся с 1951 года (раз в четыре года) и объединяют оба американских континента – от Аляски (США) наверху глобуса до берегов Чили и Аргентины в самом низу. Всего - 42 страны, разыгрывающие медали в 44 видах спорта. Первые Азиатские игры также прошли в 1951 году, но затем стали проводиться по не високосным четным годам – 1954, 1958 и т.д. «Младший» брат Олимпиады уже давно снискал большую популярность в регионах, а выигрыш медалей на этих соревнованиях для спортсменов не менее ценен, чем на Играх.

Долгие годы среди отстающих была старушка-Европа, никак не проявлявшая себя в вопросе организации подобного мероприятия. А в последнее время Европу и вовсе охватил бум коммерческого спорта, вроде футбольной Лиги чемпионов или баскетбольной Евролиги, сулящие огромный бюджет и прибыли всем соприкасающимся с этим действом – от организаторов до спортсменов и тренеров команд-участниц.

Новая затея продвигалась с большим трудом. Но Европейским олимпийским комитетам нужно было действовать. И полтора года назад «лед тронулся». 8 декабря 2012-го года в Риме было принято историческое решение для всего континентального спорта - о проведении первых Европейских игр. Решение по стране-организатору исторического события также было принято практически солидарно. По итогам тайного голосования, в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Италии, в спорткомплексе «Форо Италико», 38 из 49 стран участников Генеральной ассамблеи ЕОК проголосовали за кандидатуру Баку, 8 — против, два — воздержались, один – не голосовал.

Игры с региональным оттенком

Каждые региональные игры имеют свои особенности. Например, если попасть в программу Олимпиады является сверхсложной задачей для представителей любого неолимпийского вида, то попасть в программу Панамериканских или Азиатских игр – вполне возможно. Особенно для такого почитаемого в Азии вида спорта, как крикет. Пусть он и зародился в Англии, но, например, в Индии считается самым популярным. И не увидеть его в программе Азиатских игр было бы весьма странно. В истории же Олимпиад единственный матч по крикету прошел в рамках Игр 1900 года, когда сборная Великобритании обыграла команду Франции со счетом 262:104.

Входит в программу Азиатских игр карате и, совсем уж экзотичные для европейцев или американцев, кабадди (популярная командная игра и древнейшая игра в Азии, включающая в себя элементы борьбы и пятнашек и которой, по меньшей мере, четыре тысячи лет) и сепактакрау (представляет собой командную игру, ведущуюся на площадке, разделенной низкой сеткой, через которую игроки двух противостоящих команд перебрасывают мяч ногами и головой с целью приземлить его на чужой половине, и не допустить падения мяча на своей половине площадки).

В Европе не стали углубляться в древность и популяризировать виды спорта коренных народов, вроде городков или лапты. По количеству видов спорта европейский прообраз Олимпиады максимально лаконичен – 20. А среди тех, кто не представлен в программе Игр, и так популярные карате, пляжный футбол и баскетбол 3х3 («уличный баскетбол»), плюс аэробика с акробатикой.

Как видно, организаторы первых в истории Европейских игр пока прощупывают почву, и раздувать программу не спешат. Впрочем, и в таком формате, эти соревнования будут достаточно динамичны и любопытны для зрителя. Каждый день будут разыгрываться от 5 до 22 медалей (в среднем по 11-12 комплектов наград). А всего за 16 дней Европейских игр будут разыграны 253 комплекта наград.

Разумеется, этот турнир будет интересен, прежде всего, для представителей неолимпийских видов спорта. В аэробике, пляжном футболе, карате или уличном баскетболе болельщик увидит сильнейших спортсменов и команды. Так, в пляжном футболе летом 2014-го состоялись традиционные соревнования Евролиги и отбора к Чемпионату мира-2015. И Евролига стала в этом году не только соревнованием ради выявления лучшего в Европе на год, но и отборочным турниром к Играм в Баку. Кстати, сборная Украины заняла в нынешнем сезоне Евролиги высокое 6-е место и отобралась на Европейские игры.

В свою очередь, для поднятия престижа самих Европейских игр среди представителей других видов спорта, организаторы сделали их отборочными к Олимпиаде, которая пройдет спустя год в бразильском Рио-де-Жанейро. И если в ряде видов спортсмены будут набирать квалификационные очки в зачет отбора к Играм, то в стрельбе, настольном теннисе и триатлоне будут разыгрываться прямые путевки в Рио-2016.

При этом не все соревнования станут доступны любому спортсмену, представляющему европейские сборные. Например, в плавании ввели возрастной ценз. Участие в соревнованиях примут спортсмены от 16 до 18 лет. А в легкой атлетике примут участие команды Третьего дивизиона ЕАА, которые разыграют один комплект наград – в командном первенстве. Впрочем, это только повышает интерес к соревнованиям в тех странах, где «королева спорта» далеко не на ведущих позициях. На классических чемпионатах мира, Европы или Олимпийских играх рассчитывать на награды легкоатлетам было бы крайне тяжело.

Всего в 20 видах спорта атлеты будут соревноваться в 31 дисциплине – 25 олимпийских и 6 неолимпийских. Первые предварительные старты пройдут уже в день открытия Игр, 12 июня следующего года. Медали же будут разыгрываться на протяжении 16 дней – с 13 по 28 июня.

Баку готовится с большим размахом

Солнечный Баку встречал группу журналистов, приехавших на семинар, посвященный 1-м Европейским играм, достаточно прохладной погодой, мрачным небом и периодически накрапывающим дождем. Распогодилось только ближе к вечеру первого дня семинара. Но это совершенно не испортило впечатление от того истинно восточного размаха, с которым столица Азербайджана готовится к соревнованиям.

Собственно говоря, Европейские игры - это промежуточный этап перед главной целью – завоеванием права на проведение летних Олимпийских игр. И в Баку этого никто не скрывает. К соревнованиям 2015-го года строится (или уже построено) 8 объектов. Плюс, будут использованы и уже имеющиеся арены. Так, например, на старейшем спортивном объекте города – стадионе им. Тофика Бахрамова – пройдут соревнования по стрельбе из лука. В обычные дни этот стадион является Меккой футбола, где проводят свои матчи клубные команды «Нефтчи», «Интер» и «Карабах», а также национальная сборная Азербайджана. Тем не менее, арене, построенной в 1951-м году, нашлось применений и в отсутствии футбола в программе Игр.

Кстати, чисто футбольный бакинский стадион, на котором свои матчи проводят сразу три клуба и сборная, будет значительно разгружен уже после окончания Европейских игр. Специально к Баку-2015 строится Национальный стадион. Во время Игр здесь будет проходить турнир по легкой атлетике и, разумеется, Церемонии открытия и закрытия соревнований. Вмещать эта арена, по оценкам проектировщиков, будет до 64-х тысяч зрителей и станет самым большим стадионом страны. Сейчас на этом объекте в разгаре строительство, но уже через полгода новенький, «с иголочки», стадион станет главным украшением Европейских игр.

Из уже введенных в эксплуатацию объектов наибольшее впечатление производит Национальная гимнастическая арена. Недалеко от центра города был построен крытый стадион, вмещающий около 7 тысяч зрителей, с огромным пространством арены, куда входят, непосредственно, зрительный зал и разминочный зал, оснащенный, в случае необходимости, специальной ширмой для ограждения. Во время посещения арены журналистами ширму предусмотрительно убрали. В результате, впечатление от размеров зала - неизгладимое. Все это – для развития пяти видов спорта: спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, аэробики и акробатики. И это при том, что аэробика с акробатикой только мечтают войти в олимпийскую программу.

Кстати, когда мы заходили на арену через служебный вход, возле двери увидели скромную табличку – «Федерация Гимнастики Азербайджана»… Сразу вспомнился скромный «зальчик» в Октябрьском дворце Киева, где тренирует нашу сборную прославленный тандем Альбина и Ирина Дерюгины. Между прочим, тренируют куда более высококлассных спортсменок, стабильно показывающих гораздо более высокие результаты на чемпионатах мира и Европы, этапах Гран-при, наконец, Олимпийских играх. Впрочем, зависть - плохое чувство… И бесполезное. Особенно, если учесть, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан лично контролировали строительство комплекса, который был открыт 16 апреля 2014-го года. Чтобы спустя год гимнасты соревновались в новом, суперсовременном гимнастическом зале, построенном по всем нормам FIG.

Соревнования по всем видам борьбы будут проходить в «Гейдар Алиев Арена», рассчитанной на 8 тысяч зрителей. Этот спортивный комплекс был построен еще во времена СССР и изначально был ледовым катком, на котором работала школа фигурного катания. Но, уже в период независимости Азербайджана, комплекс приобрел статус республиканского Центра борьбы и сейчас он также проходит этап реконструкции перед Европейскими играми.

Еще одним огромным по размерам залом является уже знаменитый «Кристалл Холл», где в 2012-м году прошел песенный конкурс «Евровидение». Он расположен на Центральной набережной Баку, рядом с еще одной достопримечательностью города – Площадью государственного флага (размер полотнища – 35х70 метров, и флаг отчетливо виден из иллюминаторов самолетов, которые взлетают и приземляются в Международном аэропорту Гейдара Алиева). Правда, этот зал не впечатляет своими трибунами. Они низкие и способны вместить всего 2 тысячи зрителей. Зато по площади зал является одним из самых больших. Благодаря этому, он будет разделен ширмами на 3 мини-зала. Здесь пройдут турниры по волейболу, боксу, фехтованию, карате и тхеквондо.

Недалеко от этого места, также на набережной, расположен и целый комплекс арен для пляжных и водных видов спорта. В «Акватик-центре» пройдут соревнования по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду. В строящемся рядом «Водное поло Арена», соответственно, пройдет турнир ватерполистов, а в расположенной чуть поодаль «Пляжной арене» - соревнования по пляжному футболу и волейболу, а также уличному баскетболу.

Наконец, на почтительном расстоянии от города будет гребной канал. Как правило, на летних Олимпийских играх, в удалении от столицы соревнований находится яхтенный центр, где проводятся соревнования по парусному спорту. Так, во время Олимпиады-80 в Москве соревнования яхтсменов проходили в Таллине. Здесь организаторы решили вынести за пределы столицы именно гребной канал, который расположится в 288 км от Баку.

Олимпийская деревня и инфраструктура

Олимпийская деревня в Баку, где почти три недели будут проживать около 6 тысяч атлетов и 3 тысячи официальных лиц (тренеры, врачи, массажисты, представители официальных делегаций), уже практически достроена и находится через дорогу от Национального стадиона – главной арены Игр. Вообще, в Баку постарались максимально сузить пространство, отдаваемое под Игры, построив все объекты очень компактно. И, что немаловажно, находятся они в центре города, рядом со знаменитой бакинской набережной, Бульваром и Старым городом, с его непередаваемой атмосферой, узкими улочками, где расстояние между домами едва превышает метр, когда идти приходится прямо под нависающими то с одной, то с другой стороны, балконами.

Неподалеку от главной деревни будет находиться и Медиа-деревня, что существенно облегчит работу СМИ. Болельщики всего мира смогут максимально оперативно получать эксклюзив от главных героев Игр – победителей и медалистов.

Новый суперсовременный терминал Международного аэропорта Гейдара Алиева был открыт также всего полгода назад, а 25 км, разделяющих столицу и ее воздушные ворота, быстро преодолеваются по современной автостраде. Кстати, дороги как внутри столицы, так и за ее пределами – особая гордость азербайджанцев.

Наконец, город совершенно не испытывает дефицита в гостиницах. От фешенебельных «Мэриотт» и «Фейрмонт», до 3-звездных мини-отелей, как в Старом городе, так и в других районах.

Сказать, что Баку живет этими играми – не сказать ничего. Атмосфера в городе и количество разнообразной рекламы, посвященной главному событию следующего года, пожалуй, сравнимо только с количеством портретов Гейдара Алиева, правившего страной 10 лет - с 1993-го по 2003-й годы (последующие 11 лет Азербайджаном правит его сын Ильхам Алиев). Рекламируют Игры даже общественный транспорт и такси, снующие по городу. А рядовой бакинец, завидев праздно шатающегося прохожего с рюкзаком, на котором изображен логотип будущих Игр, улыбнется, расскажет все, что он знает о будущем событии (уровень информированности очень высокий) и… обязательно пригласит в сувенирную лавку с коврами, платками, магнитами и прочими безделушками. Даже если у него самого нет лавки, пригласит в лавку к своему соседу, куму, брату…

Уже менее чем через год история европейского спорта пополнится новой страницей. И, глядя на сегодняшний Баку, все больше убеждаешься, что это будет действительно праздник – праздник и для спортсменов, и для простых рядовых болельщиков, и для прочих, имеющих прямое или косвенное отношение к Играм, людей. Кто бы что ни говорил, какие бы осторожные оценки не звучали в отношении пробных Игр, первых в истории, праздник обязательно будет. Его атмосферу создадут сами бакинцы. Они ее, собственно, и так создают, каждый день, для себя. Достаточно просто выйти на улицы города и посмотреть в глаза его жителей. В любое время суток, даже глубокой ночью, на набережной Баку не утихает веселье.

Кирилл Стадниченко