Лига чемпионов, 2-й тур, "Шахтер" - "Порту": онлайн видео-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" принимает португальский "Порту".

В этой игре сошлись действующий чемпион Украины и третья команда чемпионата Португалии минувшего сезона.

"Шахтер" в 1-м туре группового этапа сыграл вничью в испанском Бильбао с местным "Атлетик" - 0:0. В то же время, "Порту" на своем поле разгромил белорусский БАТЭ - 6:0.

Накануне матча тренеры обеих команд настроены на серьезную борьбу. Наставник горняков Мирча Луческу отмечает: ""Порту" - очень сильная команда, где собраны выдающиеся игроки. Эта команда изменилась за четыре года - с тех пор как мы встречались в прошлый раз [в сезоне 2011/12 горняки проиграли оба матча - 1:2 на выезде и 0:2 дома]. Их новые игроки тоже чрезвычайно высокого уровня и могут быть очень опасны для нас. Впрочем, и наша команда изменилась - мы более опытны, более уверены в себе. Чтобы победить "Порту" завтра, нам надо быть в очень хорошей форме. Все наши игроки, кроме Сергея Кривцова, готовятся к матчу".

В свою очередь, главный тренер "Порту" Хулен Лопетеги считает: "Команды знают друг друга, так как раньше уже встречались. Мы изучали "Шахтер", его стиль и сильные качества - теперь посмотрим, как это поможет нам завтра. "Порту" - большой клуб, который всегда играет на победу. Завтра мы не выйдем на поле с мыслями о ничьей, наша цель - три очка. С украинскими командами всегда тяжело играть - не только на выезде, но и в Португалии. Однако, надеюсь, завтра мы докажем, что сильнее".

На котировках букмекерских контор фаворитом с небольшим преимуществом считается украинский клуб. На победу "Шахтера" ставки принимаются с коэффициентом 2,5 к 1, в то время как на ничью - 3,35 к 1, а на победу португальцев - 3,1 к 1.