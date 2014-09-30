В Киеве появилась «Олимпийская скамья»

Отпечатки своих ладоней оставили ведущие украинские спорстмены, Олимпийские чемпионы и призеры, медалисты чемпионатов мира и Европы, новоизбранные члены Комиссии атлетов НОК Украины, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Отпечаток оставили Ольга Харлан, Юрий Чебан, Ирина Мерлени, Алексей Торохтий, Елена Костевич, Анна Бессонова, Илья Кваша, Ольга Саладуха, Анна Сорокина, Елена Пахольчик, Лариса Заспа, Андрей Дериземля, Виктория Коваль, Елена Акопян и председатель Комиссии Елена Говорова.

Главная цель проекта - объединить людей вокруг олимпийских ценностей: мира, взаимоуважения и благополучия, почтить и увековечить олимпийские достижения Украины, оставив олимпийскую наследство.