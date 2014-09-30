Тренер сборной Македонии обнародовал состав команды на игру отбора Евро-2016 с Украиной

Среди вызванных 23 игроков только 5 игроков из местного чемпионата, а остальные легионеры, сообщает сайт Федерации футбола Македонии.

Состав команды выглядит следующим образом: вратари - Пачовски (Мехелен, Бельгия), Ефермов (Металург), Тофиловски (Кошице, Словакия); защитники - Шиков (Аустрия, Австрия), Мойсов (Бран, Норвегия), Цуцули (Партизан, Албания), Велковски (Работнички), Глишик (Вардар), Ристовски (Парма, Италия), Дамчевски (Бреда, Нидерланды); полузащитники - Адеми (Динамо З, Хорватия), Демири (Санкт-Галлен, Швейцария), Радески (Металург), Глигоров (Вардар), Трайковски (Зульте Варегем, Бельгия), Спировски (Берое, Болгария), Муарем (Карабах, Азербайджан); нападающие - Ибраими (Марибор, Словения), Яхович (Крылья Советов, Россия), Костовски (Левен, Бельгия), Велкоски (Сараево, Босния), Абдурахими (Локерен, Бельгия), Ивановски (Клуж, Румыния).

В отборе Евро-2016 сборная Македонии стартовала с поражения от Испании 1:5, в то время как команда Украины уступила Словакии - 0:1.

Матч Украина - Македония состоится 12 октября на "Львов-Арене".