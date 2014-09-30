Украинская пловчиха Зевина завоевала еще одно серебро этапа Кубка мира

Об этом сообщает пресс-служба Федерации плавания Украины.

Наша пловчиха финишировала второй на дистанции 100 м на спине. Ее результат - 57.74. Это время также стало новым рекордом Украины. Зевина улучшила больше, чем на 2 секунды, свое же достижение, которое установила год назад на чемпионате мира в Барселоне (59.90).

Первой на этой дистанции финишировала главная соперница украинки - рекордсменка мира и двукратная обладательница Кубка мира по плаванию венгерка Катинка Хоссу (55.34), третьей - призер нынешнего Кубка мира китаянка Стефани Ау (58.27).

Как сообщал УНИАН, накануне Зевина завоевала две серебряные медали - на дистанциях 50 м и 200 м на спине. Обе дистанции также выиграла венгерка Хоссу.

Четвертый этап Кубка мира пройдет в Москве (Россия) 4-5 октября.