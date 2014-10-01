Команда MMCIS-racing по-прежнему лидер Трофея Европы

На сегодняшний день команда MMCIS-racing опережает своих ближайших преследователей – экипаж из Болгарии – Крум Дончев – Петер Иорданов на 9 баллов в абсолютном зачете. Такой результат дался экипажу непросто. На этапе чемпионата в Сербии 19 - 21 сентября украинскую команду на первом же скоростном участке подвела техника - за три километра до финиша машина буквально замерла на трассе, из-за чего украинцы потеряли 15 минут. Но несмотря на это Александру Салюку и Евгению Червоненко за 10 скоростных участков удалось подняться с 47-го места на второе. Однако на предпоследнем скоростном участке экипаж снова ожидал неприятный сюрприз - случился сбой компьютера и машина оказалась за пределами трассы.

Между тем украинская команда своими блистательными выступлениями на предыдущих этапах European Rally Trophy обеспечила себе наивысший результат в абсолютном зачете. И поэтому досадная неудача не помешала MMCIS-racing остаться на первой позиции.

Следующий этап Трофея Европы в Хорватии команда пропускает. Финальный старт MMCIS-racing - состоится в начале ноября на этапе в Австрии. Тогда и решится, судьба Трофея Европы 2014.