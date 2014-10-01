Команда MMCIS-racing по-прежнему лидер Трофея Европы

09:00, 01 октября 2014
Спорт
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После сложного этапа  European Rally Trophy   в Сербии  украинский экипаж  Александр Салюк – Евгений Червоненко продолжает лидировать в этом престижном чемпионате.

На сегодняшний день   команда  MMCIS-racing опережает своих ближайших преследователей – экипаж из Болгарии – Крум Дончев – Петер Иорданов на 9 баллов  в абсолютном зачете.   Такой результат дался экипажу непросто.  На этапе чемпионата в Сербии  19 - 21 сентября   украинскую команду  на первом же скоростном участке  подвела техника - за три километра до финиша машина буквально замерла на трассе, из-за чего украинцы потеряли 15 минут. Но несмотря на это  Александру  Салюку и Евгению Червоненко за 10 скоростных участков удалось подняться с 47-го места на второе.  Однако на предпоследнем скоростном участке  экипаж снова ожидал неприятный сюрприз  -  случился сбой компьютера  и машина оказалась за пределами  трассы.

Между тем  украинская команда своими  блистательными выступлениями на предыдущих этапах  European Rally Trophy   обеспечила себе   наивысший результат в  абсолютном зачете. И поэтому досадная неудача  не помешала  MMCIS-racing  остаться  на первой позиции.

Следующий этап   Трофея Европы в Хорватии команда пропускает.  Финальный старт   MMCIS-racing   -  состоится в начале ноября на этапе в Австрии. Тогда и решится, судьба Трофея Европы 2014.

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