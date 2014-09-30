Елена Говорова избрана председателем Комиссии атлетов НОК Украины

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

5 сентября на главной олимпийской базе страны в Конча-Заспе на III отчетно-выборной Ассамблеи атлетов Украины, который проводится раз в четыре года, Олимпийские чемпионы и призеры, медалисты мировых и европейских первенств по различным олимпийским видам спорта избрали своих представителей в НОК Украины.

А во время сегодняшнего заседания новоизбранные члены Комиссии путем голосования определили своего председателя сроком на 2014-2018 годы, избрав на эту должность Говорову. Кстати, она была заместителем председателя в предыдущем составе Комиссии атлетов.

Заместителем председателя нового состава Комиссии избран Олимпийский чемпиона по тяжелой атлетике Алексей Торохтий.

Члены Комиссии также проработали план работы Комиссии на 2015 год, а также определились с распределением обязанностей по направлениям среди членов Комиссии.