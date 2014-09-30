Теннисистка Свитолина проиграла Шараповой во втором круге турнира в Пекине
11:24, 30 сентября 2014Спорт
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Украинская теннисистка Элина Свитолина выбыла из борьбы на турнире WTA Premier Mandatory, который проходит в Пекине (Китай).
Элина Свитолина не смогла пройти дальше второго круга в Пекине / Reuters
В матче второго раунда харьковчанка уступила пятикратной победительнице турниров Большого Шлема, четвертой ракетке мира Марии Шараповой из России со счетом 2:6, 2:6, сообщает Теннисный портал Украины.
Матч продолжался 1 час 25 минут.
Свитолина выиграла два гейма на приеме и проиграла шесть геймов на своей подаче. Обе по разу подали навылет, при этом украинка допустила две двойных ошибки, а россиянка – пять.
Несмотря на поражение, в следующий понедельник Свитолина установит личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись выше 33-го места.
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