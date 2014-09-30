Теннисистка Свитолина проиграла Шараповой во втором круге турнира в Пекине

В матче второго раунда харьковчанка уступила пятикратной победительнице турниров Большого Шлема, четвертой ракетке мира Марии Шараповой из России со счетом 2:6, 2:6, сообщает Теннисный портал Украины.

Матч продолжался 1 час 25 минут.

Свитолина выиграла два гейма на приеме и проиграла шесть геймов на своей подаче. Обе по разу подали навылет, при этом украинка допустила две двойных ошибки, а россиянка – пять.

Несмотря на поражение, в следующий понедельник Свитолина установит личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись выше 33-го места.