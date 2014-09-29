Украинская пловчиха Зевина завоевала две медали за один день этапа Кубка мира

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации водных видов спорта (FINA).

На дистанции 50 метров на спине украинка финишировала второй, проплыв дистанцию за 27 секунд ровно. Первое место досталось пятикратной чемпионке мира венгерке Катинке Хоссу, которая с результатом 26,24 секунды завоевала "золото". Третье место досталось пловчихе Эу Хой Шун Стефани из Гонконга, которая проплыла 50 метров за 27,33 секунды.

Через некоторое время Зевина финишировала второй уже на дистанции 100 метров на спине. Украинка завершила заплыв с результатом 2 минуты и 6 секунд, вновь проиграв Хоссу (2 минуты 3 секунды). Третье место досталось еще одной венгерской пловчихе Эвелин Веррасто, которая финишировала с результатом 2 минуты и 9 секунд.

Этап Кубка мира в Гонконге проходит 29-30 сентября.