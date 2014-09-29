Обнародован состав сборной Украины по футболу на матчи отбора Евро-2016 с Беларусью и Македонией

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

На сбор вызваны 26 футболистов.

Состав команды выглядит следующим образом: вратари - Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Денис Бойко («Днепр» Днепропетровск), Дмитрий Безотосный («Черноморец» Одесса); защитники - Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец (все - «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо» Киев), Артем Федецкий («Днепр»); полузащитники - Олег Гусев, Андрей Ярмоленко, Роман Безус, Сергей Сидорчук (все - «Динамо»), Руслан Ротань, Евгений Коноплянка (оба - «Днепр»), Николай Морозюк («Металлург» Донецк), Тарас Степаненко («Шахтер»), Эдмар Галовский, Сергей Болбат (оба - «Металлист» Харьков), Дмитрий Хомченовский («Заря» Луганск), Кирилл Ковальчук («Черноморец»), Анатолий Тимощук («Зенит» Санкт-Петербург, Россия); нападающие - Роман Зозуля, Евгений Селезнев (оба - «Днепр»), Владимир Гоменюк («Металлист»), Филипп Будковский («Заря»).

Как сообщал УНИАН, в матче первого тура группового этапа отбора Евро-2016 украинцы проиграли команде Словакии со счетом 0:1.

Матч с командой Беларуси состоится 9 октября (Борисов, Беларусь), а игра с Македонией - 12 октября на "Львов-Арене".