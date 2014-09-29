"Во Львове идеальная атмосфера, чтобы проводить Лигу чемпионов" - тренер "Шахтера" Луческу

Об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

В частности, Луческу отметил: "Мы очень довольны, что приехали во Львов. Наверное, прав был наш президент, когда говорил, что «Шахтер» – украинская команда, а не только клуб Донбасса. Подтверждение тому – все билеты проданы, и завтра будет аншлаг. Понятно, «Шахтер» – это команда всей страны, всей Украины. И я уверен, что поддержка здесь будет не хуже, а на том же уровне, на котором всегда была в Лиге чемпионов в Донецке. Мы очень довольны, что выбрали именно Львов для наших игр в Лиге чемпионов: тут очень красивый стадион и очень хорошее поле, здесь живут доброжелательные люди, это исторический и туристический город. Если говорить короче, то во Львове идеальная атмосфера, чтобы проводить Лигу чемпионов".

отвечая на вопрос о том, что означает для команды играть все время на выезде, тренер сказал: "Это нелегко. Но мы должны адаптироваться к ситуации и быть хорошо готовыми к матчам. Это международный имидж, уровень. Мы все профессионалы. Повторюсь, нам непросто. Но впереди поединок Лиги чемпионов с «Порту», и не так важно, играем мы дома или нет. Все нормально. Я думаю, футболисты находятся в хороших кондициях".

Говоря о сопернике Луческу отметил: "Знаю эту команду очень давно. «Порту» – очень сильный коллектив с хорошими, квалифицированными игроками. Есть футболисты, которые больше времени в составе, есть новые исполнители. Но эта команда может быть очень опасной для нас".

Говоря о потерях в составе команды Луческу отметил: "Единственный, кто травмирован, – это Кривцов. Мы привезли сюда 22 футболиста. И уже из них станем выбирать. Сегодня будет предыгровая тренировка, а завтра утром я определюсь с составом, который выйдет на матч в Лиге чемпионов".

Как сообщал УНИАН, матч второго тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Порту" состоится 30 сентября в 21:45. Сайт УНИАН проведет онлайн видео-трансляцию игры.