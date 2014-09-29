Теннисист Долгополов проиграл уже в первом круге турнира в Токио

В матче первого раунда киевлянин, посеянный под 8-м номером, за 53 минуты проиграл американскому теннисисту Джеку Соку со счетом 4:6, 1:6, сообщает Теннисный портал Украины.

Долгополов реализовал 1 брейк-пойнт, а его соперник 5. Оба выполнили по 4 эйса, но при этом украинец допустил 4 двойные ошибки, а американец – 2.

В прошлом году на турнире в Токио Долгополов завершил выступление в четвертьфинале, проиграв аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро, ставшему впоследствии победителем соревнований.