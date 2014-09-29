Теннисист Долгополов проиграл уже в первом круге турнира в Токио
15:59, 29 сентября 2014Спорт
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Украинский теннисист Александр Долгополов не смог преодолеть стартовый барьер на турнире ATP в Токио (Япония).
Александр Долгополов проиграл уже на старте турнира в Токио / Reuters
В матче первого раунда киевлянин, посеянный под 8-м номером, за 53 минуты проиграл американскому теннисисту Джеку Соку со счетом 4:6, 1:6, сообщает Теннисный портал Украины.
Долгополов реализовал 1 брейк-пойнт, а его соперник 5. Оба выполнили по 4 эйса, но при этом украинец допустил 4 двойные ошибки, а американец – 2.
В прошлом году на турнире в Токио Долгополов завершил выступление в четвертьфинале, проиграв аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро, ставшему впоследствии победителем соревнований.
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