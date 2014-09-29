Экс-чемпион мира Дэвид Хэй вернется на ринг, чтобы добиться боя с Владимиром Кличко

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В частности, Хэй отметил: "В конце года я вернусь на ринг. Я уже тренируюсь по полной программе и даже сейчас нахожусь в достаточно неплохой форме. Хотел бы провести свой первый бой как можно быстрее", - сказал Хэй.

Спортсмен пока не знает, кто может стать его следующим соперником: "Очевидно, что моя цель - выйти на титульный бой. Поэтому кто бы не попался мне на этом пути, не завидую своим соперникам".

Британец, которому в октябре исполнится 34 года, на профессиональном ринге одержал 26 побед (24 - нокаутом) и потерпел два поражения.

В 2011-м году Хэй встречался с Кличко, уступив единогласным решением судей.

Владимир Кличко является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» на протяжении последних восьми лет и уже 16 раз успешно их защищал. Всего в послужном списке Владимира Кличко 62 победы (53 нокаутом) и три поражения. В последний раз украинец выходил на ринг 26 апреля, выиграв у австралийца Алекса Леапаи нокаутом в пятом раунде.