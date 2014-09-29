Спарринг-партнер Кличко 4 октября дебютирует в профессиональном боксе
15:03, 29 сентября 2014Спорт
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Многократный призер чемпионатов Украины среди любителей, украинский боксер-тяжеловес Сергей Радченко переходит в профессиональный бокс.
Сергей Радченко помогал Кличко готовится к бою с Пулевым / klitschko-brothers.com
Об этом сообщает Вoxing news.
Радченко, который в августе побывал в тренировочном лагере Владимира Кличко, помогая ему в подготовке к бою с болгарином Кубратом Пулевым, дебютирует на профессиональном ринге уже в ближайшую субботу, 4 октября. На "Арене-Львов" он выступит в андеркарте поединка еще одного украинского тяжеловеса Александра Усика, который сразится с южноафриканцем Дэниэлом Брюэром.
Соперником Радченко в его дебютном поединке станет боксер из Запорожья Игорь Пилипенко.
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