"Порту" прилетел на матч Лиги чемпионов с "Шахтером" без двух ведущих игроков

Лидер команды полузащитник Рикарду Куарежма и его партнер Казимиро получили серьезные повреждения в португальском "классико" против лиссабонского "Спортинга" (1:1) и даже не прилетели во Львов, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Вместе с тем, сразу четверо игроков "Порту" вернулись в общую группу - вратарь Рикарду, защитник Майкон, полузащитник Кинтеро и форвард Рикардо Перейра.

Делегацию "Порту" возглавил лично президент португальского клуба Пинту да Кошта.

Всего в Украину прилетело 19 игроков: вратари - Фабиано, Рикарду, Андрес Фернандес; защитники - Данило, Инди, Майкон, Иван Маркано, Алекс Сандро; полузащитники - Ясин Браими, Эвандро, Эктор Эррера, Оливер Торрес, Рубен Невеш; нападающие - Джексон Мартинес, Хуан Кинтеро, Кристиан Тельо, Адриан Лопес, Рикарду, Венсан Абубакар.

Как сообщал УНИАН, матч второго тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Порту" состоится 30 сентября в 21:45. Сайт УНИАН проведет онлайн видео-трансляцию игры.